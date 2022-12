Il cane resta incastrato nella ringhiera del balcone: soccorso dai Vigili del fuoco.

Un Natale movimentato per un cane di Canzo. Nel pomeriggio del 25 dicembre 2022 infatti i Vigili del fuoco comaschi sono intervenuti in una palazzina di via Lunate a Canzo dove un cane di grossa taglia era rimasto incastrato tra i pali di una ringhiera del balcone. I pompieri si sono avvicinati con la scala e lo hanno liberato.