Problemi a Bellagio: il cantiere rischia l’allagamento, acqua chiusa dalle 10 di giovedì fino a pomeriggio inoltrato.
Rischio allagamento
Giornata decisamente problematica quella di giovedì 26 febbraio a Bellagio: la causa è dovuta alla rottura del raccordo sulla tubazione principale.
“C’è stato un problema legato all’allacciamento per la realizzazione della tubazione antincendio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Barandon – Il raccordo sulla tubazione principale si è rotto. La modifica che era stata eseguita non ha tenuto e si è allagato il cantiere presente in piazza Mazzini. A quel punto siamo stati obbligati a chiudere l’acqua, per evitare problemi”.
Acqua riaperta alle 16
Immediati sono stati gli interventi di sistemazione e di bonifica del cantiere, eseguiti nell’arco dell’intera giornata.
“La situazione ci ha fatto preoccupare – aggiunge l’assessore – Stiamo posizionando la nuova pavimentazione e prioritario è stato mettere tutto in sicurezza, per fare in modo che non ci fossero danni”.
L’acqua è stata poi riaperta attorno alle 16.