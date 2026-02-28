Problemi a Bellagio: il cantiere rischia l’allagamento, acqua chiusa dalle 10 di giovedì fino a pomeriggio inoltrato.

Giornata decisamente problematica quella di giovedì 26 febbraio a Bellagio: la causa è dovuta alla rottura del raccordo sulla tubazione principale.

“C’è stato un problema legato all’allacciamento per la realizzazione della tubazione antincendio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Barandon – Il raccordo sulla tubazione principale si è rotto. La modifica che era stata eseguita non ha tenuto e si è allagato il cantiere presente in piazza Mazzini. A quel punto siamo stati obbligati a chiudere l’acqua, per evitare problemi”.