Il canturino Nicola Molteni ha prestato giuramento come sottosegretario

Ieri, lunedì 1 marzo, a Palazzo Chigi c’è stato il giuramento dei 39 sottosegretari del governo Draghi. Tra di loro anche il canturino Nicola Molteni (Lega).

I sottosegretari sono stati divisi in tre gruppi da tredici, per garantire il mantenimento delle distanze. L’ufficialità della nomina di Molteni era arrivata il 24 febbraio. Da diversi giorni circolava il nome del deputato del Carroccio per il ruolo di sottosegretario al Ministero dell’Interno guidato attualmente da Luciana Lamorgese, confermata dal secondo Governo Conte dal nuovo presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Con lui al Ministero ci sono anche Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e Carlo Sibilia (M5s).

