Il cardinal Cantoni a Monza insieme agli olgiatesi

Il cardinal Cantoni a Monza insieme alla parrocchia di Olgiate Comasco per la tradizionale festa di San Gilardin.

Il cardinale celebrerà la messa martedì 6 giugno

La devozione a San Gerardo, che ogni anno, il 25 aprile, muove migliaia di olgiatesi sino alla chiesa monzese dove è custodita l'urna con le spoglie del santo, vive il secondo momento speciale nel mese di giugno, in occasione della festa di San Gilardin. Martedì 6 giugno, alle 10.30, una messa solenne a Monza: celebrazione presieduta da monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como. L'invito della parrocchia olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano è per una partecipazione numerosa da parte dei fedeli. Prevista anche una messa solenne a Olgiate Comasco, in serata: alle 20.30 nella piccola chiesa dedicata a San Gerardo.

La sagra delle ciliegie

Facendo memoria del miracolo attribuito a San Gerardo, la parrocchia rinnova la tradizione della sagra delle ciliegie: nella scorsa giornata, sabato 3, e oggi, domenica 4 giugno, cestini di ciliegie proposti su offerta, al termine delle messe festive. Tutte le offerte raccolte andranno a sostenere i costi di costruzione del nuovo oratorio.

Concerto a favore del nuovo oratorio

Sempre nel mese di giugno, la stessa finalità pro oratorio caratterizza l'evento in calendario domenica 18: alle 20.45, in chiesa parrocchiale, il concerto della pianista olgiatese Fiammetta Corvi. Ingresso libero: le offerte raccolte verranno destinate a favore della costruzione del nuovo oratorio.