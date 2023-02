Il cardinale in visita all'Isma tra gli alunni

Il cardinale in visita all'Isma di Villa Guardia tra gli alunni. festa nella mattinata di mercoledì 15 febbraio.

Il cardinale accolto con entusiasmo all'Isma - IL VIDEO

Festa grande per l'istituto di via IV Novembre nella mattinata di mercoledì 15 febbraio. Monsignor Oscar Cantoni è stato accolto per la celebrazione di una messa partecipata da 340 alunni e 40 docenti. Presenti anche i parroci di Maccio, don Gianluigi Zuffellato, e di Civello don Enrico Colombo insieme ad alcuni sacerdoti dei Padri somaschi.

Le parole di monsignor Cantoni - IL VIDEO

Il vescovo di Como, durante l'omelia, ha riflettuto e spronato gli scolari nel loro impegno quotidiano e i docenti nella loro missione educativa e formativa. "Imparare a fare della vita un dono - ha detto il cardinale - questa è la grande meta educativa che noi abbiamo nel cuore e che tutti noi vogliamo offrire a voi". Un messaggio di profondo significato lasciato da monsignor Cantoni al "popolo" dell'Isma.

Entusiasmo e canti - IL VIDEO

La messa celebrata nella mattinata di mercoledì ha visto la partecipazione del coro composto da alunni e docenti. L'intera assemblea ha seguito la celebrazione unendosi ai canti e alla preghiera. I bimbi hanno portato all'altare alcuni doni: un quadro raffigurante San Girolamo, di cui mercoledì ricorreva la festa, una maglietta dell'Isma, una chiavetta contenente due video per mostrare al vescovo il lavoro svolto durante l'anno scolastico, una tela su cui è impressa un'immagine dell'istituto, una quaderno di italiano. Sul Giornale di Olgiate in edicola da sabato 18 febbraio una pagina monografica racconta la visita del cardinale all'istituto di Maccio.