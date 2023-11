Il Castello torna a correre: 46 anni di ciclocross

Una storia fatta di bicicletta, impegno e amicizia. E di ciclocross. Ovviamente, in compagnia del Gs Castello.

Oggi il "Ciclocross di San Martino"

Sessantasei anni di vita per il sodalizio e 46 anni per il "Ciclocross di San Martino", offrendo agli appassionati uno spettacolo unico nel suo genere. Anche questo autunno andrà in scena la tradizione con la competizione pensata per gli appassionati delle due ruote a pedali. I volontari sono al lavoro da settimane per l’organizzazione dell’evento ciclistico in programma oggi, domenica 5 novembre. Una manifestazione che, in media, vede la partecipazione di un centinaio di ciclisti di ogni età: si daranno battaglia nelle categorie Debuttanti, Junior, Senior A-B, Veterani A-B, Gentlemen A e B, Super-Gentlemen A-B, Donne e Primavera. Come da programma, le gare inizieranno alle 13.30. Gli iscritti correranno lungo un circuito ad anello di 1,8 chilometri che si snoderà sul territorio di Lurate Caccivio e Villa Guardia: asfalto, sterrato, prato e bosco. Il "Trofeo San Martino" verrà conferito alle prime tre società classificate e ai primi tre partecipanti per ogni categoria.

Le parole del presidente del sodalizio

"E’ un momento importante, il più importante per noi - precisa il presidente Luca Bianchi - Contiamo di replicare i numeri registrati in passato: è un bell’impegno che vede i soci metterci l’anima nella preparazione di un percorso nelle aree verdi del nostro territorio. Devo dire che i complimenti ci sono sempre stati: un tracciato tecnico che piace". La conclusione è prevista verso le 16, dopodiché i presenti si sposteranno nel capannone dell’oratorio, di fianco alla chiesa, per le premiazioni: cesti di prodotti, come da regolamento.