Il centenario della chiesa parrocchiale olgiatese, alle 17 messa col cardinale Oscar Cantoni

La comunità parrocchiale di Olgiate Comasco celebra i cento anni della consacrazione della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano.

Centenario: oggi pomeriggio prima celebrazione col cardinale

Alle 17 del pomeriggio odierno, venerdì 5 gennaio, la chiesa parrocchiale accogliere il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. La prima occasione in cui radunarsi e festeggiare la ricorrenza che mette l'accento sul secolo di fede vissuto tra le mura e intorno alla chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Martiri Ippolito e Cassiano.

Autorità e associazioni invitate

La parrocchia ha organizzato per tempo la celebrazione odierna. Invitate in modo particolare le autorità - sindaco e consiglieri comunali - e le associazioni olgiatesi, la cui partecipazione è annunciata numerosa e caratterizzata dalla presenza dei labari. Un'occasione in cui, come ha ricordato più volte il parroco, don Flavio Crosta, anche in diretta su Radio Vaticana, per rinnovare l'essenza di "pietre vive" che edificano la comunità parrocchiale.

L'impegno dei giovani dell'oratorio

In primo piano anche l'impegno dei giovani dell'oratorio olgiatese. In continuità con l'esperienza vissuta alla Giornata mondiale della gioventù, a Lisbona, e col campo invernale condiviso nelle scorse giornate, il gruppo di ragazze e ragazzi, seguiti in particolar modo da don Francesco Orsi, vicario della parrocchia di Olgiate Comasco, ribadiscono il loro impegno per una comunità sempre più orientata alla carità e alla spiritualità.