Il Centro servizi per il volontariato Insubria assegna il Sole d’Oro a Flavio Grigioni

Oggi, sabato 5 dicembre, la cerimonia di consegna del Sole d’Oro da parte del Csv Insubria. Tra i premiati c’è anche Flavio Grigioni, 84 anni, presidente onorario di Auser Olgiate.

Il Centro servizi per il volontariato Insubria assegna un premio a Flavio Grigioni

Grigioni è stato per vent’anni presidente Auser Olgiate, da luglio presidente onorario. In 20 anni ha guidato per 40mila chilometri, trasportando persone bisognose di assistenza. Premiazione online dal Municipio in collegamento col Csv.

L’intervista sul Giornale di Olgiate da sabato 5 dicembre 2020 in edicola

