Nuova casa per il centro sportivo Eracle di Zambrotta: “A Casnate un polo per una scuola calcio d’elite” VIDEO

Prende forma, direttamente dalle parole di Gianluca Zambrotta, il progetto che sta trasformando il centro sportivo “Renato Rossi” di Casnate con Bernate. Diventerà un polo d’eccellenza dedicato al calcio.

Nuova casa per il centro sportivo Eracle di Zambrotta

L’ex campione del mondo e la sua Eracle Sports, come noto, hanno ottenuto la concessione per la gestione del centro sportivo comunale. Malgrado il Covid abbia rallentato gli ultimi lavori di ammodernamento della struttura da settembre si parte. La scorsa settimana il Giornale di Cantù aveva anticipato che due delle associazioni sportive cittadine, Polisportiva Casnatese e Bernatese Atletica, erano in dirittura d’arrivo sull’accordo con il gestore per avere ore a disposizione sui campi per i propri atleti. Ora attraverso un video e proprio Zambrotta ad annunciare grandi novità per la nuova stagione sportiva.

“Come vedete siamo qui nella nuova casa di Eracle Casnate che nascerà presto, prestissimo – ha esordito in un video pubblicato sui social – Siamo su questo campo a 11 bellissimo, nuovo, di ultimissima generazione in erba sintetica. Dalla stagione 2020/2021 potrete calpestarlo e viverlo con un nuovissimo progetto che nasce con il desiderio di creare qualcosa di unico e speciale, qualcosa che non esiste in provincia di Como e che può permettere a tutti voi di sentirvi a casa”. “Tutti i servizi che avete trovato vivendo il centro sportivo di San Fermo li vivrete anche qui a Casnate con una grande differenza – ha spiecificato il calciatore – Qui gli spazi sono più grandi, i campi più spaziosi, e il progetto di Casnate è mirato principalmente sul calcio”. “Quest’anno iniziamo insieme – conclude l’ex campione del mondo – Cosa vuol dire? Che io dalla stagione 2020/2021 sarò più presente sul campo insieme a voi. Stiamo sviluppando un nuovissimo progetto con il mio nome. Nascerà a breve la collaborazione della ‘Gianluca Zambrotta Soccer Academy’. Manterremo ancora per questa stagione l’affiliazione con la scuola calcio Milan e stiamo portando avanti il progetto per diventare presto una scuola calcio d’elite e spostare il centro tecnico federale da San Fermo qui a Casnate”.

Ecco il video integrale dal campo di Casnate con Bernate.