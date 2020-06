Avrebbe dovuto riaprire proprio oggi, sabato 6 giugno, il centro sportivo Lambrone di Erba. I lavori per ottemperare a tutte le misure di sicurezza , tuttavia, non sono ancora conclusi e i gestori del centro Snef hanno quindi slittato di qualche giorno la data ufficiale di riapertura. A lunedì 8 giugno, dalle 9.30.

Il centro sportivo Lombrone riapre lunedì

Lunedì riprenderanno le seguenti attività: nuoto libero in vasca interna ed esterna; la sala fitness; il Paddle; il tiro con l’arco (solo per i tesserati all’Asd tiro con l’arco Erba); la pista d’atletica (solo per i tesserati Atletica San Maurizio Erba). Sarà obbligatoria la mascherina e mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro. E’ obbligatorio all’ingresso cestinare i guanti e procedere alla disinfezione delle mani con l’igienizzante posto in prossimità dell’ingresso. Non potranno difatti accedere al centro i clienti privi dei dispositivi di protezione personale, né chiunque presenti sintomatologia influenzale. Per gli ingressi è preferibile la prenotazione del giorno e dell’orario di accesso. A breve sarà attivo un sistema di prenotazione e pagamento on line, ma sarà possibile effettuare la prenotazione direttamente in loco.

