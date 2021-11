Il Circolo Fratelli Mattei dona 450 euro ad una famiglia in difficoltà

La donazione

Continua l'impegno nel sociale del Circolo Fratelli Mattei, la sezione di Fino Mornasco del partito Fratelli d'Italia. Due domeniche fa il gruppo politico ha aiutato con un'ingente donazione economica una famiglia in difficoltà, continuando sulla linea tracciata fin dalla sua fondazione fatta di consegne di pacchi alimentari.

L'aiuto economico

Il Circolo Fratelli Mattei, fin dalla sua fondazione nel novembre del 2020, si è subito messo a disposizione delle famiglie in difficoltà cercando di dare loro un supporto in un difficile momento come quello della seconda ondata di pandemia da Covid-19. Per settimane, mesi e fino al raggiungimento dell'anno dalla fondazione, il Circolo si è occupato quasi esclusivamente di tale iniziativa, portando settimana dopo settimana pacchi alimentari, ma anche utensili da casa e da cucina, alle famiglie che facevano loro richiesta di un aiuto. Il loro impegno, due domeniche fa, si è concretizzato anche nell'aiuto economico ad una famiglia, che il Circolo tiene a specificare essere "italiana", in estrema difficoltà pari al valore di 450 euro.

La polemica del Circolo Fratelli Mattei

Nonostante il gesto solidale attuato il Circolo, guidato dal suo rappresentante Raj Ducci, ha trovato anche il modo di creare una polemica attorno alla donazione. Infatti, tramite i suoi canali social ha messo in discussione l'operato dei servizi sociali: