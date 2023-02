Il comandante lo trova a rubare in chiesa, ma lui reagisce con lo spray al peperoncino: acciuffato in piazza.

Episodio rocambolesco quello che ha visto protagonista venerdì scorso il comandante della Polizia locale di Bosisio Parini, Matteo Rossi, che ha fermato un ladro che stava rubando dalla cassetta delle offerte della chiesetta di Sant'Anna.

"Dalla porta, mezza aperta, ho scorto una persona, che, con la tecnica di metro ritrattile con il nastro biadesivo e munito di pila, cercava di prelevare soldi dalla cassettina delle offerte. Lo ho notato mentre si metteva in tasca una banconota da cinque euro - ha raccontato al Giornale di Erba - Sono intervenuto per bloccarlo: poco dopo, però, ha estratto dello spray al peperoncino che ha cercato di spruzzarmi negli occhi". Qualche momento di fastidio alla vista e il ladro ha tentato la fuga. "Ha fatto una cinquantina di metri: in piazza l'ho fermato".

