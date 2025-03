Il Comune chiama a raccolta i giovani per ricreare la Consulta

Obbiettivo Consulta giovani: il Comune di Albavilla chiama a raccolta i ragazzi del paese per ascoltare le loro esigenze nell’intento di ricostituire un gruppo e dedicare loro degli spazi.

Giovedì sera l’Amministrazione comunale con il sindaco Giuliana Castelnuovo e i consiglieri Domenico Caminiti e Veronica Cairoli hanno incontrato a Villa Giamminola i ragazzi tra i 15 e i 34 anni del paese: un’iniziativa organizzata con la collaborazione dell’associazione Ageo e che nasce da due bandi regionali: «La Lombardia è dei giovani» e il Bando Smart, per i quali Albavilla ha ottenuto dei fondi per progettualità dedicate ai ragazzi.

L'Amministrazione ha incontrato i ragazzi tra i 15 e i 34 anni

«L’incontro di giovedì sera, insieme ai giovani del paese, ha avuto il principale obbiettivo di creare idee e lavorare per il loro futuro - spiega Castelnuovo - L’obbiettivo finale è ricreare una Consulta comunale dei giovani. E questa prima fase, organizzata con Ageo, è stata mirata a “reclutare” e intercettare i ragazzi del paese per ascoltare i loro bisogni e dare le dovute risposte, come Amministrazione».

Il percorso prosegue da alcune iniziative messe in campo in questi mesi per i giovani grazie ai bandi regionali. «La parte progettuale è stata importante perché ci ha permesso di vincere dei bandi regionali - ancora Castelnuovo - Due i bandi a cui abbiamo partecipato: La Lombardia è dei giovani, con capofila Ageo, e Bando Smart con capofila il Comune. Grazie a questa collaborazione e a progetti validi presentati abbiamo portato notevoli risorse da destinare a progetti: la gita in barca a vela, la app per i giovani, uscite e gite, giornate sugli sci... Seguiranno ulteriori attività messe in campo anche grazie alla preziosa collaborazione di associazioni del paese come la banda “Santa Cecilia”, il Gruppo Bollettone; ma anche con il Comune di Magreglio per la scoperta del nostro territorio».

E come detto il culmine del progetto sarà la ricostituzione della Consulta giovani e la predisposizione di uno spazio in paese. «La Consulta esisteva, in paese, ma purtroppo è un po’ andata a morire per mancato ricambio generazionale - prosegue il sindaco - Ora intendiamo fare seguito a questo incontro, che è stato molto positivo, per avanzare proposte e iniziative; vogliamo dare ai giovani uno spazio dove si possano costruire insieme le loro proposte, ascoltando le loro idee ed esigenze e conciliandole con la parte progettuale».