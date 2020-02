Il Comune di Cantù mappa sul proprio sito le telecamere dei privati in città

Il Comune di Cantù ha mappato sul proprio sito ufficiale nella pagina dedicata alla Polizia Locale gli impianti di videosorveglianza privati.

Cantù mappa le telecamere di videosorveglianza dei privati

Gli impianti di videosorveglianza installati dall’Amministrazione comunale sono di grande supporto nell’attività di controllo del territorio ed entro l’estate entreranno in funzione le nuove telecamere previste nell’appalto per l’illuminazione pubblica facendo salire il numero di occhi elettronici ad oltre 50 comprensivi dei sette varchi bidirezionali di lettura targhe .

Tuttavia la sicurezza urbana e la tranquillità della convivenza dei cittadini possono essere ulteriormente favoriti dalla partecipazione della comunità alle attività di controllo del territorio. E’ stata dapprima stimolata dal Comune la formazione dei gruppi di controllo di vicinato. Ora si chiede ai cittadini nell’ottica della proficua e sperimentata collaborazione, di informare la Polizia Locale dell’esistenza del proprio impianto di videosorveglianza privato.

In altre parole compilando il modello informatico si avrà la possibilità di supportare attivamente il controllo del territorio col solo mettere a disposizione le immagini del proprio impianto, ma solo quando strettamente necessario. In frangenti in cui la tempestività nella acquisizione di elementi investigativi risulta fondamentale per un buon esito delle indagini, ciò può essere determinante. Anche in considerazione del fatto che la conservazione delle immagini è limitata alle 24 ore successive alla ripresa, risulta importante avere un accesso tempestivo a tali fonti.

Il database riassume le caratteristiche salienti degli impianti e, tramite i dati forniti nel questionario consente di instaurare una fattiva collaborazione tra Polizia Locale e cittadinanza canturina, tesa ad incrementare l’efficacia dell’operato degli agenti.

La privacy degli aderenti è garantita dalla modalità di raccolta delle informazioni, rispondente ai severi dettami della più recente normativa in materia, in virtù di ciò l’accesso al format è possibile previo utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS), ovvero tramite SPID.

L’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo ha commentato: “La nostra Comunità ha un alto senso delle istituzioni ed un profondo attaccamento alla propria città, pertanto la collaborazione con la Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine è sempre stata massima. Integrare gli sforzi singoli e collettivi, privati e pubblici che si producono a tutela della sicurezza è un vantaggio per tutti e forieri di risultati migliori”.

Di seguito il link al quale è possibile iscrivere il proprio impianto di videosorveglianza: https://procedimenti.comune.cantu.co.it/node/159

