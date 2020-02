Il Comune di Cermenate firma una convenzione per pulizia e ripristino delle strade

Il Comune di Cermenate firma l’accordo con una società affidataria leader nella puliza e ripristino delle strade. Strade più sicure, al fianco di Enti locali e Forze dell’Ordine. Il Comune di Cermenate firma l’accordo per la sicurezza stradale con M.P.M. Srl, società affidataria in concessione, leader nel servizio di pulizia e ripristino post incidente. L’azienda conta centinaia di Comuni serviti sparsi per l’Italia e decine di certificazioni di qualità volte a garantire sempre il miglior servizio possibile.

L’azienda inoltre si rende disponibile ad effettuare operazioni di manutenzioni e riparazione di tutte quelle pertinenze private danneggiate da altri cittadini a causa di incidenti (ad esempio danneggiamenti di recinsioni in calcestruzzo, muretti, cancellate, giardini, marciapiedi privati, portoni ecc). Dunque, non solo le Pubbliche Amministrazioni e i corpi di Polizia Locale, ma anche gli stessi privati potranno contare sulla disponibilità degli operatori M.P.M S.r.l che si attiveranno subito per effettuare il lavoro di riparazione del danno. L’attenzione per la sicurezza stradale è stata sempre alta da parte del Comune e il servizio in convenzione interviene per risolvere la duplice esigenza che si verifica in ogni incidente stradale: cristallizzare le condizioni e lo stato del sinistro e ripristinare la strada compromessa.

“L’intera struttura organizzativa – spiega Andrea Marchì, amministratore delegato della società M.P.M. – è quotidianamente impegnata al fianco di istituzioni e forze di polizia. È di fondamentale importanza realizzare, con l’utilizzo di competenze e professionalità, progetti di alto valore sociale come quello della sicurezza della mobilità e della tutela ambientale, senza pesare sulle tasche della pubblica amministrazione”.

Il servizio è a costo zero per il Comune e per i cittadini. Consiste principalmente nel ripristino post incidente delle condizioni di sicurezza, con attività di pulitura e bonifica della strada, solitamente compromessa in caso di incidente sia dal punto di vista della sicurezza vera e propria che per l’integrità ambientale legata alla perdita di liquidi inquinanti (olio meccanico, benzina…) o detriti solidi (plastiche, vetri…). La gestione è garantita tramite la Centrale Operativa, raggiungibile al numero verde 800.561.731 – h24 – 365 giorni all’anno, che attiva le Squadre Operative posizionate capillarmente sul territorio. Tali Squadre sono composte da personale altamente qualificato, sono dotate di mezzi omologati e appositamente realizzati per garantire la massima efficienza in situazioni di emergenza e il massimo rispetto di tutte le normative del Codice della Strada e del Testo Unico Ambientale. Per garantire l’ottimale gestione del servizio, si dispone anche di responsabili di area dedicati. Nel caso della provincia di Como è Enrico Sirtori.