Il Comune di Erba allenta le misure di contenimento per il contrasto del Covid-19

Allentamento delle misure di contenimento per il contrasto del Covid-19 in città. L’Amministrazione comunale ha difatti reso noto che a partire dal 1 luglio 2020, i servizi a domicilio per over 65 anni e famiglie con fragilità attivati con la collaborazione dell’associazione “Lariosoccorso” di Erba all’interno del Progetto “Meglio a casa” sono sospesi.

Sospeso “Meglio a casa” e stop alle domande per la solidarietà alimentare

Oltre allo stop del progetto “Meglio a casa”, con la medesima decorrenza, non sarà possibile presentare domanda per l’accesso alle Misure urgenti di solidarietà alimentare.

“Per chi si trovasse in situazione di bisogno, si ricorda che è sempre possibile presentare richiesta motivata e documentata di contributo economico all’ufficio servizi sociali (tel. 031.615540) nei consueti orari di apertura – spiegano dal Comune di Erba – L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i commercianti che hanno aderito alle iniziative e tutti i volontari che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile l’effettuazione dei servizi nel periodo di emergenza”.