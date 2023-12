Il Comune di Erba stanzia 30mila euro di contributi per aiutare chi vive l'emergenza abitativa

Il Comune di Erba ha stanziato 30.000 euro finalizzati a sostenere chi si trova alle prese con l'emergenza abitativa.

Emergenza abitativa

Lo scopo degli interventi, come sottolinea in un'apposta comunicazione l'Amministrazione locale erbese, è quello di contenere e ridurre il fenomeno dell’emergenza abitativa a favore di nuclei familiari che si sono venuti a trovare in temporanea difficoltà. Le risorse verranno indirizzate esclusivamente ai cittadini erbesi, regolarmente residenti, che si trovano o si sono venuti a trovare, in situazioni di difficoltà economica e precarietà abitativa.

Chi può presentare le domande

Dopo il via dello scorso 27 dicembre, le domande potranno essere presentate da parte del titolare del contratto di locazione o di un altro componente del nucleo familiare maggiorenne e residente stabilmente nell’unità immobiliare interessata. Le domande saranno raccolte in ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Come presentare le richieste

La domanda di accesso al contributo del Comune erbese deve essere presentata all’ufficio Servizi sociali, in viale Magni 10 a Erba: è necessario fissare un appuntamento, telefonando al numero 031-615540.