Il Comune di Figino regala alle future mamme un kit con guanti, mascherine e gel lavamani

Tra chi probabilmente vive con maggiore preoccupazione queste settimane di emergenza covid, ci sono sicuramente le future mamme che oltre se stesse, devono pensare a proteggere anche il bambino che portano in grembo. Per questo il Comune di Figino ha deciso di far loro un regalo sicuramente gradito: un kit con guanti, mascherine e gel lavamani.

Questo il post pubblicato dall’Amminstrazione comunale.

“In questo periodo di emergenza sanitaria il Comune di Figino Serenza si è impegnato a donare circa 4000 mascherine, prima ai soggetti più deboli ed anziani, poi al resto della cittadinanza. Oggi, con questa iniziativa, pensiamo di tutelare la salute delle nostre future mamme, sapendo che si devono recare periodicamente presso strutture ospedaliere per controlli specialistici, donando loro un KIT composto da: mascherine chirurgiche, guanti monouso, gel igienizzante”.

Per accedere al servizio è sufficiente inviare una mail all’indirizzo dell’ufficio servizi sociali: giuseppina.comin@comune. figinoserenza.co.it

