Il Comune di Oltrona va a caccia di sponsor per finanziare le manifestazioni

Sindaco e Giunta comunale di Oltrona vanno a caccia di sponsor per finanziare le manifestazioni.

A caccia di sponsor

L’intento, come già avvenuto in passato, è quello di offrire una programmazione di qualità, senza pesare sulle casse comunali. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di dare la possibilità, a chi ha un’attività o un’azienda, di contribuire concretamente. E c’è tempo sino al 27 maggio per far pervenire la propria domanda di interessamento: potrà essere recapitata via e-mail, in modo da apporre il proprio logo sulle locandine e sulle brochure che verranno stampate nel corso di quest’anno. Un modo per partecipare attivamente alla vita del paese. In passato, tramite questo sistema, l’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Antonio Giussani, è riuscita a coprire, quasi del tutto, i costi dei tanti eventi organizzati durante l’anno e punta al medesimo obiettivo anche per il 2025.