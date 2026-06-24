Il Comune incassa più di 700mila euro per la fognatura di via San Giorgio

Un risultato atteso quattro anni ma alla fine il Comune di Olgiate Comasco può esultare.

La fideiussione

La novità, di spessore, è annunciata dal sindaco Simone Moretti: finalmente, infatti, risulta pervenuto il versamento di 772.772,50 euro a titolo di escussione della polizza fidejussoria posta a garanzia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione AS2 (tratto di fognatura di via San Giorgio).

Gli anni di attesa, gli interessi maturati

L’importo versato risulta essere stato determinato come segue: 550.000 euro per sorte capitale; 213.568,01 euro per interessi ex D. Lgs. 231/2002, decorrenti dal 10 dicembre 2022 fino alla data odierna (cioè dal 30° giorno successivo all’escussione della polizza fidejussoria n. 0219/50/0001744 disposta dal Comune di Olgiate Comasco con la nota prot. n. 28799/2022 del 10 novembre 2022); spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 870 euro, 5.712 euro a titolo di compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge (pari a 8.334,49 euro). Il totale, appunto, ammonta a 772.772,50 euro.

La soddisfazione a Palazzo Volta

L’annosa vicenda della fognatura di via San Giorgio, rimasta confinata in un limbo, trova uno sbocco. E a Palazzo Volta si “incassa” la novità come un risultato notevole. “Come già anticipato la scorsa settimana anche con la segretaria – spiega il sindaco Simone Moretti – a seguito dell’incasso, restano da valutare le modalità di affidamento a Como Acqua dell’esecuzione delle opere e le tempistiche per l’impegno dell’importo dovuto, anche in considerazione dell’udienza di merito, fissata per dicembre 2026. In conclusione, ritengo un passo significativo nel completamento delle opere, l’avvenuto riconoscimento dell’importo della polizza fidejussoria, ottenuto con la costante assistenza dell’avvocato Riccardo Anania, cui è affidata la tutela dell’Ente per questa vertenza, che dovrebbe definirsi a seguito dell’udienza di dicembre”.