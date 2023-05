Il Comune mette in guardia i cittadini contro le truffe: "Attenzione ai finti controlli alle abitazioni". Questo l'appello divulgato dal primo cittadino albavillese Giuliana Castelnuovo tramite i canali ufficiali del Comune.

L'appello del sindaco a seguito di alcune segnalazioni di persone che si sarebbero presentate alle abitazioni chiedendo di visionare bollette o apparecchiature.

Queste le parole del primo cittadino Castelnuovo, che ha anche annunciato che la Polizia locale ha in atto controlli su tutto il territorio comunale.

"Il Comune non invia personale a casa dei cittadini quindi è importare mantenere alta l’allerta e diffidare di questi malintenzionati. Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni cittadini che alcune persone si presentano a casa e chiedono di visionare bollette o apparecchiature domestiche, propongono sconti su tasse o offerte commerciali, spiegando di essere stati mandati dal Comune. Non è vero. Il Comune non sta facendo controlli di questo genere e non ha incaricato nessuna ditta esterna. Invitiamo la cittadinanza a diffidare di questi approcci e a segnalare l’accaduto ai Carabinieri. Alcune precauzioni: evitare di aprire la porta agli sconosciuti e non farli entrare in casa, anche se si presentano distinti, eleganti e gentili, soprattutto se in quel momento si è da soli; non consegnare soldi a sconosciuti che dicono di essere dipendenti di enti pubblici. La Polizia locale è già a conoscenza del fenomeno e sta svolgendo controlli su tutto il territorio comunale".