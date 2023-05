Il Comune offre il posto fisso a due geometri ma non riesce a trovarne

Il Comune di Olgiate Comasco offre il posto fisso a due geometri assumere ma non riesce a trovarne.

Il Comune non riesce ad assumere: concorso a vuoto

Non è la prima volta che succede, in Municipio a Olgiate Comasco. E anche il recente concorso indetto per due posizioni da geometra, da inserire negli uffici di Palazzo Volta, so è concluso con un nulla di fatto. Bel problema, perché malgrado uno stipendio di 1.400 euro al mese, netti, non si riesce a uscire dall'impasse. E questo comporta problemi, dato il surplus di lavoro per l'organico attuale del Municipio.

Due assunzioni svanite nel nulla

L'esigenza dell'Amministrazione comunale era e resta quella di inserire un geometra nell'ufficio di Edilizia privata, mentre il secondo serve all'area Lavori pubblici. Parliamo di due posizioni a tempo pieno e indeterminato. Diciassette i candidati iscritti al concorso, solamente quattro presenti alla prova scritta: due si sono ritirati, preferendo non svolgerla, altri due non sono riusciti a superarla. E il Comune è rimasto con un pugno di mosche...

Il Simone Moretti cerca alternative

Quello della difficoltà di concretizzare le assunzioni in Municipio è un tema già affrontato dal sindaco Simone Moretti più volte, in particolare quando vide uscire dall'organico della Polizia comunale due agenti di Polizia locale per andare alla più remunerativa Agenzia delle Dogane. Per il primo cittadino una lotta impari, definita come una sorta di "concorrenza fatta dallo Stato al Comune". E ora l'ulteriore dimostrazione che l'indice di gradimento per il posto di lavoro in Comune non è a livelli entusiasmanti. Il nulla di fatto, a concorso ultimato e con l'impossibilità di formare la prevista graduatoria, fa il paio con la riflessione già esternata dallo stesso primo cittadino: il Pnrr ha portato sì risorse ai Comuni, ma anche opportunità nel settore privato. Che rende meno appetibile il posto fisso nel pubblico. Ora non resta che cercare alternative nelle mobilità o nelle graduatorie di altri Enti pubblici.