Il Comune riqualificherà gli spogliatoi del centro sportivo "Mario Briccola"

Il problema è sotto gli occhi di tutti coloro che frequentano il centro sportivo comunale "Mario Briccola", in località Pineta a Olgiate Comasco: spogliatoi da riqualificare.

Spogliatoi in pessime condizioni

Lo scorso 15 giugno un articolo pubblicato dal Giornale di Olgiate, con tanto di fotografia emblematica e originato da segnalazioni degli utenti del centro sportivo, aveva sollevato il caso delle pessime condizioni degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici. Fuori: campi da calcio bellissimi con superficie sintetica (intervento realizzato in parte nel 2019, inaugurazione nel settembre del 2020), riqualificati dall'Amministrazione comunale (tranne il campo a 11 in erba naturale). Dentro, invece, magagne a non finire: dal funzionamento a singhiozzo delle docce e con difficoltà di deflusso dell'acqua e di regolare la temperatura, in più occasioni, alla generale precarietà degli ambienti.

Sopralluogo nella palazzina degli spogliatoi

Mentre il bar è stato recentemente rinnovato con sforzo economico (circa 40.000 euro) della società (Tricolore Nord) che gestisce il centro sportivo, la palazzina degli spogliatoi ha davvero necessità di essere "rivoluzionata". E il sindaco Simone Moretti garantisce interventi. "La scorsa settimana - precisa il primo cittadino - abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare la situazione, insieme alla società che ha in gestione il centro sportivo. Vogliamo intervenire prima possibile, perché c'è bisogno di riqualificare gli spogliatoi. Per questo, abbiamo già un preventivo di massima: serviranno circa 300.000 euro e pensiamo di inserire l'opera tra l'ultima variazione di bilancio dell'anno o all'inizio del 2025".

Non solo riqualificazione ma anche ampliamento

Il sindaco Moretti conferma l'esigenza di ripensare gli spazi, anche nell'ottica di un possibile ampliamento degli spogliatoi, considerando l'utenza in costante crescita. "L'idea è quella di ricavare spazio per realizzare un paio di locali in più, così da soddisfare le esigenze della società calcistica (For Soccer, Ndr) e di tutti coloro che utilizzano i campi in Pineta".