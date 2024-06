Il Comune saluta l'impiegata comunale Maria Santambrogio, in pensione dopo 43 anni

Gli uffici comunali di Inverigo perdono un vero e proprio pilastro per il mondo della scuola: dopo ben 43 anni di servizio, l’impiegata Maria Teresa Santambrogio andrà infatti in pensione. Ieri, sabato 29 giugno, è stato l’ultimo giorno di lavoro per la professionista, da sempre impiegata nell’ambito della scuola e della pubblica istruzione.

A Inverigo dal 1981

Assunta di ruolo nel 1981, Santambrogio ha cominciato a lavorare all’asilo nido.

«Dapprima come supplente, poi sono stata assunta, e successivamente sono diventata di ruolo, per la precisione nell’aprile del 1981 - conferma Santambrogio - Sono rimasta al nido fino al 1997 e successivamente, il 1° novembre 1997, ho iniziato in Comune. Di tutti questi anni ho un bellissimo ricordo, sono contenta di andare in pensione in un certo senso, non mi sembra vero. Ma mi mancherà il mio lavoro».

In tanti anni nel mondo della scuola e negli uffici amministrativi, Santambrogio ha assistito a numerosi cambiamenti: a partire dalla tecnologia e l’avvento delle pratiche digitalizzate. «E’ decisamente cambiato tutto con l’arrivo di Internet, le pratiche, dapprima cartacee, sono ora per lo più in forma digitale - ancora Santambrogio - Devo dire che però non è stato difficile adeguarsi: ho sempre cercato di stare al passo con i tempi, anche perché ho sempre amato il mio lavoro. Questa non è una cosa da poco: si trascorrono tante ore in ufficio, venirci di malavoglia rende tutto pesante e difficile».

Oggi, sabato, è l’ultimo giorno di lavoro. «Devo iniziare ad assestarmi, ad abituarmi al pensionamento - aggiunge - Sicuramente avrò modo di dedicare più tempo al mio nipotino di un anno. Poi troverò qualcosa da fare: intanto mi godo l’estate e le vacanze, a settembre si vedrà. Ringrazio tutti i miei colleghi: sono stata bene, con loro e con gli amministratori. Ma dopo tanti anni è giusto lasciare il posto a nuove generazioni».

Parole di stima e di riconoscenza sono state rivolte alla storica impiegata anche dal sindaco Francesco Vincenzi.

«Maria Teresa Santambrogio è stata un pilastro, un punto di riferimento per la nostra scuola e per il Comune - afferma - Il suo pensionamento lascia un vuoto di esperienza non facilmente colmabile, per la nuova figura. Non posso che spendere belle parole per lei: aveva sempre il sorriso, non è mai arrabbiata, mai un torto a un collega. E’ una persona raggiante. Come amministratori le siamo riconoscenti e le dedicheremo un momento di festa per ringraziarla per tutto l’impegno profuso per Inverigo e per la scuola».