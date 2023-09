Il Consorzio Servizi Sociali offre posti di lavoro

Posti di lavoro da occupare: opportunità col Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, che ha sede a Olgiate Comasco.

Le opportunità

"Cerchiamo, con urgenza, professionisti col profilo di educatori, psicomotricisti e fisioterapisti da inserire nel nostro organico - fanno sapere dal Consorzio, diretto da Andrea Catelli e che aggrega un insieme di 23 Comuni dell'Olgiatese - La prima opportunità rimanda alla ricerca di educatori, psicomotricisti e fisioterapisti in regime di libera professione. La seconda, invece, al bando per la selezione pubblica di educatori (da assumere a tempo determinato/indeterminato)".

I link utili per le candidature

Gli avvisi di selezione sono disponibili ai seguenti link:

https://www. servizisocialiolgiatese.co.it/ ?p=2662

https://www. servizisocialiolgiatese.co.it/ ?p=3278

Nel primo caso, i professionisti interessati possono mandare il curriculum vitae agli indirizzi di posta elettronica consorzioservizisociali@pec.it e c.sorio@servizisocialiolgiatese.co.it. I professionisti saranno contattati ai riferimenti indicati sul curriculum e nell’occasione saranno fornite le indicazioni circa il giorno e l’orario del colloquio. Nel secondo, caso, invece, è indetta una selezione pubblica per l’assunzione immediata di un educatore e per formare, inoltre, una graduatoria cui attingere, in caso di necessità, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato/indeterminato (a seguito di trasformazione del tempo determinato) per personale da assegnare ai servizi erogati o gestiti dal Consorzio a tempo pieno o parziale. A titolo esemplificativo si citano alcune strutture: Centro Diurno Disabili, Centro Socio Educativo e Servizio di Formazione all’Autonomia di Lurate Caccivio, Centro Diurno Disabili di Uggiate Trevano, Casa di Paolo e Piera a Olgiate Comasco, Progetti regionali per la Vita Autonoma e sperimentazioni servizi di sollievo. L’orario di lavoro prevede un impegno di norma, in funzione del monte ore assegnato, su 5 giorni alla settimana con opzione di interventi il sabato o la domenica in relazione alle esigenze del servizio.

L'Area Disabilità del Consorzio

L’Area Disabilità del Consorzio è strutturata come rete di servizi che si prefiggono l’obiettivo strategico di integrare nella comunità le persone con disabilità, attraverso un continuo rapporto con le famiglie, con i Comuni associati e con le formazioni sociali presenti sul territorio (associazioni, gruppi, cooperative sociali, istituzioni) per costruire risposte innovative alle esigenze espresse e pianificare progettualità sperimentali che intercettino anche bisogni latenti e potenzialità del territorio. Il Consorzio gestisce attualmente servizi e progetti afferenti all’area: Centro Diurno Disabili (CDD), Centro Socio Educativo (CSE), Consulenza specialistica per adulti disabili (Servizio Disabili), Sabati di respiro, Associazione Dono, buoni e voucher.