Il Controllo del vicinato fa scattare un campanello d’allarme

Campanello d’allarme del Controllo del vicinato di Olgiate Comasco in vista del ripristino dell’ora solare.

L’orario a rischio furti

A fine mese ci sarà il cambio dell'ora, da qui L allerta lanciata per invitare i cittadini a seguire alcune utili indicazioni per prevenire i furti. “Col cambio dell'ora farà buio molto presto e si potrebbero creare condizioni favorevoli per i malintenzionati - l’avviso del coordinatore Davide Riggi - I dati statistici ci dicono che il rischio d'intrusione nelle nostre abitazioni avviene maggiormente tra le ore 17 e le ore 20”.

Le raccomandazioni

Alcuni consigli utili vengono così puntualizzati. “Per i possessori di impianto anti-intrusione: ogni volta che si esce di casa, anche per pochi minuti, ricordiamo di inserirlo comunque perché è uno dei deterrenti più efficaci contro i ladri. Fornite il vostro numero di telefono a un vostro vicino fidato, affinché, nel caso in cui suonasse l'allarme, vi possa avvisare tempestivamente. Se potete, collegate l'impianto ai Carabinieri (è utile e gratuito)”.

Attenti alle truffe

Ulteriori indicazioni, sottolineate dal Cdv. “Apriamo la porta solo a persone che conosciamo, non apriamo a chi non si qualifica adeguatamente e, in caso di incertezza, chiamiamo un vicino di casa o le Forze dell'ordine”.

Luci accese

Massima attenzione al calare dell’oscurità. “Se fosse già buio, preferibile lasciare alcune luci accese all'interno dell'abitazione. Assicuriamoci che la porta d'ingresso e le finestre siano ben chiuse. Sarebbe molto utile anche installare luci esterne all'abitazione o le luci con sensori di movimento che si accendono al passaggio di persone. Per chi possiede un giardino, evitiamo di lasciare attrezzi, strumenti, scale facilmente accessibili”.

Collaborare tra vicini di casa

L’invito è anche a collaborare tra vicini di casa. “Osserviamo sempre ciò che succede nel nostro quartiere e segnaliamo eventuali auto o persone sospette avvisando i Carabinieri al 112 o la Polizia locale di Olgiate Comasco con il numero 348-2339390. Condividiamo sempre le nostre segnalazioni e osservazioni con i nostri vicini e il coordinatore del gruppo di vicinato, ricordiamo che il progetto è comunque partecipato da tutti e non delegato al coordinatore. Se decidiamo di tenere in casa oggetti di valore, cerchiamo di non nasconderli in posti troppo ovvi, suddividiamoli e cerchiamo di metterli in posti diversi e non vicini tra loro. Consideriamo che i primi posti esaminati dai ladri saranno i cassetti, gli armadi, i vestiti, l'interno dei vasi, i letti e i tappeti. Non esitiamo a chiamare le Forze dell'ordine se dovessimo subire e/o vedere tentativi di furto o truffe in atto. Ricordiamoci, inoltre, di denunciare sempre ciò che accade”.