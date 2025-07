Il Controllo del vicinato invita i cittadini a unirsi alla rete di "sentinelle"

Prevenzione

L'impegno di più di mille famiglie a tenere gli occhi aperti contro furti e truffe.

Coesione sociale attraverso il Controllo del vicinato, per prevenire furti e truffe a Olgiate Comasco.

L’obiettivo del Controllo del vicinato

Coordinato da Davide Riggi, il Controllo del vicinato cerca di stringere il più possibile le maglie tra cittadino e cittadino, rafforzando la conoscenza tra chi vive nello stesso quartiere o nella stessa via, così da diventare ognuno per l’altro un primo deterrente per i malintenzionati.

L'importanza della prevenzione

Contro furti e truffe la prevenzione passa anche dal reciproco sostegno, in termini di segnalazioni utili e passaparola. Fondamentale: mai dimenticare il primo suggerimento, cioè quello di avvisare tempestivamente il 112 in caso di furti e truffe, anche di tentativi non andati a segno e pure per qualsiasi movimento sospetto.

I numeri

Tutto questo viene portato avanti sul territorio olgiatese per aiutare le Forze dell’ordine nel delicato lavoro di presidiare il territorio. Ad oggi il Controllo del vicinato coinvolge a Olgiate Comasco ben 1.040 famiglie ed è articolato in venti gruppi. E' sempre possibile iscriversi, facendo riferimento ai canali ufficiali del Cdv.