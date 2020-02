Il coronavirus affossa il carnevale, niente sfilata a Lurate Caccivio e Bulgarograsso

Il coronavirus ferma il carnevale di Lurate Caccivio.

Coronavirus, stop alla manifestazione

Amarezza, tanta amarezza da parte del presidente della Pro loco Andrea Baietti. Ieri, in linea con quanto previsto dal prefetto ha annullato la sfilata in programma per sabato 29 settembre 2020. Domenica ho parlato con sindaco e la decisione è stata presa intorno alle 12, a seguito della circolare della prefettura. Una batosta non indifferente, non solo per l’associazione cittadina ma anche per tutti quei gruppi, e quest’anno erano davvero tanti, che avrebbero dovuto partecipare alla manifestazione. “Siamo molto dispiaciuti – commenta Baietti – E’ da novembre che lavoriamo per l’organizzazione di un evento che si sarebbe rivelato il più grande degli ultimi anni. Avevamo 14 tra carri e gruppi iscritti. Senza dimenticare il cambio del percorso”. La sfilata, infatti sarebbe dovuta transitare in centro a Caccivio. “Purtroppo non potremo più replicarla in un secondo momento”.

Festa fermata anche a Bulgarograsso

Niente manifestazione a Bulgarograsso. Lo ha dato comunicazione l’associazione “Bus44”, organizzatrice dell’evento. Originariamente il carnevale si sarebbe dovuto tenere sabato 29 febbraio nell’area feste di via Cavallina.