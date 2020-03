Il Coronavirus colpisce la giunta lombarda: assessore positivo al test.

Nei giorni scorsi il presidente Attilio Fontana si è messo in auto-quarantena dopo che una sua stretta collaboratrice ha accusato alcuni sintomi della malattia ed è risultata positiva al tampone. Oggi, lunedì 2 marzo, l’assessore allo Sviluppo Economico della giunta regionale lombarda ha avuto lo stesso risultato.

“Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”.