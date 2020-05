Il coronavirus non ferma la festa di Santa Rita a Cascina Amata: “Ma senza bacio”

Il coronavirus non ferma la festa di Santa Rita. Il tradizionale appuntamento canturino si svolgerà venerdì 22 maggio presso la parrocchia di Santa Dorotea a Cascina Amata.

Il coronavirus non ferma la festa di Santa Rita

Il programma prevede che dalle 7 sino alle 21 sia possibile la venerazione della reliquia, la benedizione delle rose, la preghiera personale in chiesa oltreché lasciare le proprie intenzioni per le sante messe. Le restrizioni per combattere il contagio da coronavirus hanno però vietato il tradizionale bacio della reliquia.

