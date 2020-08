Il Covid nelle Rsa: 26 esposti e 363 cartelle di pazienti deceduti sequestrate. Erba: “Scenari angoscianti”

I NAS di Milano hanno provveduto a sequestrare 363 cartelle cliniche di pazienti deceduti nei mesi della pandemia in diverse case di riposo di Como e provincia. Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’indagine è stata avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como dopo la presentazione di 26 esposti da parte dei familiari delle vittime e dal personale sanitario in servizio.

Il Covid nelle Rsa: 26 esposti e 363 cartelle di pazienti deceduti sequestrate.

L’operazione riguarda 17 residenze sanitarie per anziani: sarà compito dei magistrati stabilire se i protocolli di prevenzione e le procedure applicate all’interno delle strutture siano stati regolari o meno. L’ipotesi di reato, al momento a carico di soggetti non identificati, consiste in omicidio ed epidemia colpose.