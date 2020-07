Il Crotone è in seria A e dedica la promozione a Sergio Mascheroni: il grazie della moglie

Il Crotone è in seria A e dedica la promozione al preparatore atletico comasco mancato lo scorso ottobre, Sergio Mascheroni.

Il Crotone è in seria A e dedica la promozione a Sergio Mascheroni

Originario di Albavilla ma residente a Veniano Mascheroni, conosciuto nel mondo del calcio visto che aveva lavorato anche in casa Milan, è mancato lo scorso ottobre per un incidente in montagna. Oggi il “suo” Crotone, dove lavorava nel periodo in cui è mancato, celebra la promozione in serie A e la dedica proprio a lui.

Mister Stroppa, subito dopo la promozione, ha commentato: “Questa sera con noi manca Sergio Mascheroni che chiaramente avremmo voluto qui vicino a festeggiare insieme a noi e quindi la dedica è sicuramente per lui”.

Un grande gesto, fatto con il cuore, che ha ricevuto – come riporta crotonenews.com – il grazie della moglie e dei figli di Sergio.