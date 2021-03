Il deputato della Lega Zoffili: “Preghiamo per i cristiani nel mondo vittime delle violenze”

Nel giorno della domenica delle Palme, il deputato della Lega Eugenio Zoffili ha invitato tutti a pregare per i cristiani nel mondo vittime della violenza e del terrorismo.

Dopo l’attentato in Indonesia

“Domenica delle Palme con una preghiera e un pensiero per i cristiani nel mondo vittime di violenza, persecuzione e terrorismo”. Così ha dunque scritto su Twitter il capogruppo della Lega in commissione Affari Esteri e Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione Eugenio Zoffili sull’attentato kamikaze fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia, durante la messa per la domenica delle Palme.