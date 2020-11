Il direttore di Radio Maria: “Covid progetto criminale portato avanti dalle èlite mondiali”

Hanno fatto scalpore le parole pronunciate da don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, emittente con sede ad Arcellasco d’Erba. Negli ultimi giorni il sacerdote ha parlato di Covid come “progetto criminale portato avanti dalle èlite mondiali”.

“La mia convinzione è che questa epidemia è un progetto, non è uscita per caso dai laboratori di Wuhan. Si è sviluppata come progetto preciso, un fatto voluto. Sapete come la penso: è un progetto attribuito al demonio. Lo scopo è quello di creare un passaggio repentino, una specie di colpo di stato sanitario e massmediatico. Un progetto volto a mettere in ginocchio, dittatura sanitaria e cibernetica. Per me questa epidemia è un progetto criminale portato avanti da èlite mondiali per costruire il mondo dopo, senza Dio. Mettere in ginocchio l’umanità, spogliandola, in balia del potere ed eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco e realizzare così il mondo di Satana”, ha dichiarato don Livio.

La risposta dopo le critiche

Parole che hanno fatto il giro di tutta Italia, provocando non poche polemiche. Il sacerdote ha poi pubblicato un comunicato sul sito dell’emittente, per spiegare la sua posizione.