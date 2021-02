Il disegnatore di Zagor in giuria per il concorso dei fumetti

Il disegnatore di Zagor, il comasco Alessandro Piccinelli, rinnova la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco per la quarta edizione del concorso riservato a giovani fumettisti.

Il disegnatore di Zagor giudicherà le tavole in concorso

Tra le certezze del concorso “Olgiate Comics Contest”, promosso dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche giovanili e dalla biblioteca comunale, c’è la collaborazione con Piccinelli, vero artista del fumetto. E proprio lui ha firmato la locandina del concorso. L’iniziativa è aperta a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi fra i 13 e i 19 anni (dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado alla classe quinta della scuola secondaria di secondo grado) che vogliano raccontare una storia a fumetti. Il tema scelto: “Liberi tutti: per un nuovo rinascimento”.

Come partecipare

Per partecipare al concorso è necessario inviare alla biblioteca comunale (olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it) le scansioni delle tavole del fumetto in formato Pdf, indicando nome e cognome, età, indirizzo, e-mail e telefono dei partecipanti. La scadenza è fissata per il 27 marzo. Ogni fumetto, a tecnica libera e in lingua italiana, deve essere composto da un minimo di una tavola a un massimo di due (formato A4 o A3 con il lato più lungo come altezza). Tutte le opere pervenute saranno esposte nel mese di aprile in forma virtuale su siti e social istituzionali del Comune e della biblioteca. I membri della giuria selezioneranno il miglior fumetto basandosi sui seguenti criteri: qualità tecnica (punti da 1 a 10); capacità narrativa (punti da 1 a 10); originalità e valore artistico (punti da 1 a 10). Prevista anche una menzione speciale con un premio attribuito in base alle preferenze del pubblico che saranno espresse con votazione individuale e segreta. Premio della Giuria: una sessione di lavoro con Alessandro Piccinelli in biblioteca. Menzione speciale: un volume di pregio sulla storia e/o le tecniche del fumetto.