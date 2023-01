Il dottor Lo Curto dona oltre 200 reperti etnografici

A Canzo è stata costituita l'Esposizione Etnica Permanente, grazie alla donazione al Comune di circa 200 reperti etnografici da parte del dottor Aldo Lo Curto, medico di famiglia in paese dal 1974 al 2019.

La raccolta è nata nel tempo dalla gratitudine delle moltissime persone curate dal medico canzese, che per oltre quarant’anni ha alternato il suo lavoro in Italia a quello come volontario in numerosi paesi, dall’India all’Amazzonia, dalle Isole Salomone al Benin, dal Canada alla Mongolia e altri ancora, a contatto con la cultura dei nativi. A ospitare l’esposizione, inaugurata a maggio 2022, sono le Sale Roscio della storica Villa Meda. L’allestimento dei reperti lascia adeguati spazi per l’incontro e la guida dei visitatori, condotta dal gruppo di volontari che affianca il medico canzese nel progetto. Apertura con ingresso libero il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 11.30. Per info: 339/83 69 486.

