Il falso figlio del vigile colpisce a Colverde: via con le medaglie al valore di un ex sottufficiale delle Fiamme Gialle

Via con le medaglie al valore e i ricordi di una vita: il falso figlio del vigile colpisce ancora a Colverde.

Il falso figlio del vigile colpisce a Colverde:

C’è rabbia e sconcerto per quanto avvenuto martedì in un’abitazione di Colverde dove un solitario malvivente, con la scusa di dover entrare in casa per verificare lo stato di inquinamento dell’acqua, è riuscito a mettere le mani sugli averi di famiglia, portando via anche le medaglie e i riconoscimenti di carriera, di un ex sottufficiale della Guardia di finanza. Ora, a seguito dell’episodio criminoso, di queste onorificenze, purtroppo, rimane solo il ricordo.

Il copione è sempre lo stesso: alla porta si presenta un uomo, senza particolari inflessioni dialettali, distinto e ben educato, che, millantando di rappresentare il Comune, in particolare simulando di essere il figlio del vigile, incalza i residenti chiedendo di mettere al sicuro i beni di casa, soprattutto l’oro, per poi darsela a gambe levate col malloppo. Questa volta ci è riuscito, mettendo le mani, oltre che sugli averi, anche su quegli oggetti che hanno rappresentato il servizio dell’ex finanziere allo Stato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 6 marzo 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui