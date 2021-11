Il furgone finisce contro un palo dell'illuminazione SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Il furgone finisce contro un palo dell'illuminazione

L'impatto è avvenuto intorno alle 19.45, a Carimate, sulla Sp32. Sul posto automedica, ambulanza e Vigili del fuoco. Soccorso, in codice giallo, un uomo di 64 anni. Secondo la ricostruzione dell'accaduto l'uomo sarebbe andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione, per cause che saranno da stabilire da parte delle Forze dell'ordine.