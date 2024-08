Il "Ghiricoro" cerca nuove voci, l'appello

Alla ricerca di voci, l'appello del "Ghiricoro" di Lurate Caccivio.

Il "Ghiricoro" cerca elementi

Lo sguardo è proiettato al futuro e il sodalizio sta pensando ad allargare la propria cerchia di coristi. Che sia chiaro: non è necessario essere professionisti. "Siamo un’associazione amatoriale - spiega Valentina Rodolfi, 34 anni, contralto e presidente dell’associazione di promozione sociale fondata nel 2017 - Dà la possibilità di vivere la musica da protagonisti. E’ nato tutto da un piccolo gruppo di amici nel 2014-2015, c’è voluto del tempo anche a causa della pandemia, ma non ci siamo arresi: dal 2020 abbiamo un nuovo direttore, Raffaele Cifani, e il Comune ha messo a disposizione uno spazio. Come sede, al momento, l’ex asilo Catelli. Ora siamo in 17. Facciamo eventi e concerti culturali, ci piacciono i momenti di condivisione con il pubblico. Cerchiamo di ampliare l’organico, soprattutto maschile, bassi e tenori in particolare, perché ci permetterebbe di crescere con repertori più impegnativi. Ma tutte le voci vanno bene".

Una famiglia con la passione per la musica

Coristi che condividono la passione per la musica, proponendo un repertorio pop, affiancato a uno rinascimentale. Il tutto, secondo i valori di amicizia e inclusione, come sottolinea Annalisa Bassi, contralto di 26 anni: "Mi sono buttata, a ottobre 2023 ho fatto l’audizione e sono stata accolta a braccia aperte". Consiglio numero uno: non farsi frenare dalla timidezza. "A volte c’è chi ha paura a cantare - riprende la presidente - ma avere la voce e non usarla è sprecare un dono. Bisogna darsi questa possibilità". Per informazioni sul «Ghiricoro», scrivere a ghiricoro@gmail.com o tramite Facebook, Instagram e Tik Tok.