“Il Gigante d’Oro”: ecco chi riceverà le benemerenze civiche

Inverigo, ecco chi riceverà le benemerenze civiche “Il Gigante d’Oro”. Il riconoscimento nel corso della Festa della Madonna del Carmine.

Tre benemerenze civiche

“Il Gigante d’Oro” a Dino Citterio, Natale Galli e Leo Valli. Saranno loro a ricevere, nel corso della tradizionale cerimonia di domenica 19 luglio, giorno della Festa della Madonna del Carmine, le benemerenze civiche del Comune per l’anno 2026. Un riconoscimento attribuito a tre cittadini che, con il proprio impegno e il proprio talento, hanno contribuito a dare lustro alla comunità in ambiti diversi.

Le motivazioni

Le motivazioni che hanno portato al conferimento delle benemerenza sono le seguenti. Dino Citterio:

“Per una vita dedicata all’insegnamento, alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni. Un riconoscimento a una figura di grande valore umano e professionale, che per molti anni ha saputo accompagnare il percorso di tanti giovani attraverso la passione per l’insegnamento, la competenza e l’attenzione alla crescita delle persone. Con questa benemerenza Inverigo vuole esprimere gratitudine per il contributo dato alla comunità, lasciando un’importante testimonianza di impegno, cultura e dedizione”.

Natale Galli:

“Per l’impegno nello sport e per aver promosso valori di inclusione e partecipazione. Un riconoscimento a una figura che attraverso lo sport ha saputo creare occasioni di incontro, crescita e condivisione, mettendo al centro non solo il risultato sportivo, ma soprattutto il valore delle persone. Il suo percorso testimonia come lo sport possa essere uno strumento capace di abbattere barriere, favorire l’inclusione e rafforzare il senso di comunità, rappresentando un esempio positivo per il territorio e per le nuove generazioni”.

Leo Valli, storica voce di Topo Gigio:

“Per il talento, la passione e il prestigio portato nel mondo dello spettacolo. Un riconoscimento a una figura che, attraverso il proprio percorso artistico e professionale, ha saputo distinguersi per talento, dedizione e capacità, portando il nome di Inverigo anche oltre i confini del territorio. Una carriera costruita con impegno e passione, che rappresenta motivo di orgoglio per la comunità e testimonia come il valore e le capacità personali possano diventare un patrimonio condiviso”.

Cittadinanza onoraria alla Sos Lurago d’Erba

Nel corso della seduta del prossimo Consiglio comunale, convocata per mercoledì 15 alle 19, sarà poi discussa la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla Sos di Lurago d’Erba, presentata nell’ambito della procedura prevista dal regolamento comunale. Sarà il Consiglio comunale a esprimersi sull’attribuzione del riconoscimento. Afferma Francesca Sormani, presidente del Consiglio comunale: