Il Giro d’Italia 2020 tocca Como: il percorso e le modifiche alle linee dei mezzi pubblici

Venerdì 23 ottobre 2020 sarà disputata la tappa Morbegno – Asti del 103° Giro d’Italia, con passaggio della corsa anche a Como. Ciò comporterà alcune modifiche alla viabilità e ai percorsi dei mezzi pubblici cittadini.

Giro d’Italia 2020, il passaggio da Como

Sarà una tappa ben diversa da quella dello scorso anno, che ha visto i ciclisti del Giro impegnati sulla grandi salite storiche (Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio) e che ha terminato la sua corsa sul lungolago di Como. Quest’anno il Giro rosa costeggerà tutto il ramo occidentale del Lago di Como da Gera Lario a Como, poi toccherà la bassa comasca, da Fino Mornasco fino a Saronno.

Un percorso impegnativo in termini di resistenza perché sarà la tappa più lunga di quest’anno. E che, inevitabilmente, richiederà delle modifiche al traffico veicolare. E’ quindi consigliabile guardare sul sito del proprio comune di residenza eventuali modifiche alla viabilità e alla sosta. Nel frattempo, Asf Autolinee avvisa sulle modifiche ai percorsi dei propri mezzi pubblici.

Le modifiche al servizio di Trasporto Pubblico tra le ore 9.30 e le 12.30 circa.

Linea C10: Nessun servizio

Linea C12: Linea limitata a Porlezza o Croce di Menaggio

Linea C17: Nessun Servizio

Linea C18: Nessun Servizio

Linea C20: Servizio solo tra Lanzo e San Fedele

Linea C21: Linea limitata a Schignano S.Anna

Linea C28: Nessun Servizio

Linea C60: Nessun servizio

Linea C62: Deviata per Cassina Rizzardi – Villa Guardia e viceversa

Linea C74: Deviata per Gironico – Montano e viceversa

Linea C85: Linea limitata a Fino Mornasco Via Mulini

Linea 1: Servizio solo tra S.Teresa e Ospedale S.Anna

Linea 6: Servizio solo tra Staz. S.Giovanni e Via Palma

Linea 7: Servizio solo tra Staz. S.Giovanni e Lora

Linea 11: Servizio solo tra Staz. S.Giovanni e Bassone

Le linee non menzionate non subiranno modifiche di percorso.

IL DETTAGLIO IN QUESTO LINK => https://www.asfautolinee.it/media/img_01-0136-20.pdf