Il grande cuore di Bulgaro, riempito un furgone di aiuti per la Romagna

Pulsa forte il grande cuore di Bulgarograsso: riempito un furgone di aiuti per la popolazione della Romagna.

Raccolta solidale per la Romagna

È stata un vero e proprio successo la raccolta solidale di beni di prima necessità per la Romagna. Venerdì 26 maggio, dalle 8 alle 10, fuori dalla palestra, numerose persone hanno dato il loro contributo all'iniziativa promossa dalla Protezione civile comunale e dal gruppo di volontari operativi al massimo. Sono stati raccolti pannolini per bambini, pannoloni per anziani, spazzolino, dentifricio, sapone liquidò, bagnoschiuma, shampo, farmaci generici, carta assorbente, detersivi, candeggina, stracci, guanti da lavoro, gilet di rifrangenti, stivali di gomma e pale.

Il commento del vicesindaco

Molto soddisfatto il vicesindaco Pierino Clerici: "La raccolta è andata molto bene: abbiamo riempito il furgone della Protezione civile. Siamo davvero soddisfatti del risultato raggiunto. Tra le altre cose è arrivato davvero un po' di tutto rispetto a quanto abbiamo chiesto tramite l'elenco distribuito nei giorni precedenti."