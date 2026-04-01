Il grande grazie al sindaco a chi ha prestato soccorso durante l’incendio

Il grande grazie del sindaco di Solbiate con Cagno a chi si è mobilitato in soccorso alla famiglia coinvolta nell’incendio della propria abitazione.

L’incendio

Ieri, martedì 31 marzo, il terribile rogo che ha devastato il tetto di una casa nella frazione di Cagno. E’ successo in via Valletta, a Cagno. L’allarme è scattato intorno alle 17: sul posto otto mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Como, del distaccamento di Appiano Gentile e di Lomazzo. Presenti anche i Carabinieri, la Protezione civile, due ambulanze e un’automedica.

Famiglia messa in sicurezza

Una donna di 90 anni, una mamma e tre figlie si trovavano in casa e, uditi dei rumori dal sottotetto, sono salite a controllare. Poi sono uscite sul terrazzo per verificare quello che stava succedendo, rimanendo bloccate. Sono state aiutate a scendere con una scala.

Il grazie del sindaco

Il primo cittadino Federico Broggi sottolinea gratitudine nei confronti di chi si è mobilitato per dare una mano. “Quando ci sono eventi che colpiscono nostri concittadini, la prima cosa deve essere il sollievo che tutti loro stanno bene, nonostante tutto. E’ stato un pomeriggio complesso e duro, così come lo saranno le prossime giornate. Non è il tempo della curiosità, ma della vicinanza. Grazie ai Vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto, ai Carabinieri, alla Sos, alla Protezione civile, alla Polizia locale e a tutta la rete dei soccorsi. Grazie a tutti i concittadini che volontariamente si sono mossi e presentati sul posto per dare una mano, anche solo portando un abbraccio o un tè caldo per sostenere chi stava lavorando sforzato dal vento. Ci stringiamo attorno ai nostri concittadini e gli inviamo un abbraccio come intera comunità. E’ in questi casi che si dimostra di esserlo per davvero”.