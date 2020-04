Il gruppo fotografico Autoscatto apre un contest

“Raccontaci con una foto come stai vivendo la quotidianità imposta dalla quarantena attraverso i gesti, le persone o gli ambienti che ami di più. In un momento in cui il luogo più sicuro è casa tua”, si legge nell’invito.

Il gruppo fotografico Autoscatto di Appiano Gentile apre un contest

– Clicca mi piace alle pagine Facebook e Instagram di ēcasa e gruppo fotografico autoscatto e condividi il contest con i tuoi amici.

– Scatta una foto (facoltativo darle un titolo) che interpreti al meglio il tema proposto

– Pubblica dal 6 al 19 aprile la foto sui tuoi profili social. Tagga ēcasa e gruppo fotografico atuoscatto e inserischi l’hashtag #ecasasia

Verrà allestita una mostra

“Dal 22 al 30 aprile pubblicheremo sui social un album con le foto pervenute. Metti un like alla foto che più ti ha emozionato. Al termine del contest, in data da definire, sarà allestita una mostra presso ēcasa con i 20 scatti che avranno ricevuto più like. Le foto in mostra saranno a disposizione dell’autore per il ritiro”.