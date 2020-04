Il Lions Club di Olgiate dona 1.500 mascherine alla Croce rossa

Mascherine in dono alla Croce rossa di Lurate Caccivio grazie ai Lions.

In dono 1.500 mascherine

I Lions di Olgiate Comasco sempre vicini ai problemi della gente. Oggi, giovedì 9 aprile 2020, donate 1.500 mascherine alla Cri di Lurate Caccivio e alla Protezione civile di Lomazzo. Presenti alla consegna, oltre ai rappresentanti dei due comitati, anche tre soci del Lions Club di Olgiate Comasco: Francesco Gallo, Giuseppe Agostinelli e Gian Luca Sala, quest’ultimo in duplice veste in quanto responsabile anche del centro operativo della Protezione cicile di Lomazzo. Francesco Gallo responsabile del GST del Distretto Lions 108 Ib1 (Global Service Team) dichiara: “Siamo veramente contenti di questa consegna in quanto andiamo a supportare due realtà che sono in prima linea nella guerra contro il Covid-19. Tutti i Club Lions del Distretto 108 Ib1 hanno fatto un lavoro fantastico, con donazioni alle varie organizzazioni che operano sul campo, ma anche con l’impegno diretto attraverso i propri soci medici”. Il Distretto Lions 108 Ib1 comprende cinque province: Como, Sondrio, Varese, Monza Brianza, Lecco e alcuni Comuni della fascia nord della provincia di Milano. Sono stati devoluti oltre 500.000 euro a favore di ospedali, case di cura e altre realtà dislocate sul territorio.

“Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion pronto a servire. Ricordiamo anche il grande impegno della nostra Fondazione Lcif (Lions Clubs International Foundation), che ha messo a disposizione dei Lions italiani 350.000 dollari per la lotta al Covid-19. Grazie al lavoro svolto da un altro socio del Lions Club Olgiate Comasco, Gabriele Necchi, responsabile della Fondazione per il Distretto 108 Ib1, anche una struttura del nostro territorio potrà usufruire di una donazione della Fondazione Lions”.