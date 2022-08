Il Lotto premia con una pioggia di euro anche in provincia di Como

Il Lotto premia con una pioggia di euro anche nella provincia di Como.

Il Lotto premia e distribuisce decine di migliaia di euro

Il Lotto premia la Lombardia con vincite complessive che superano 74mila euro: a Luino, in provincia di Varese, riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato la più alta dell'ultimo concorso, un colpo da 57mila euro. A Olgiate Comasco, in provincia di Como, il terno 48-63-67 sulla ruota di Genova ha premiato un altro giocatore con 9mila euro, mentre l'ambo 9-79 sulla ruota Nazionale ha regalato 8.750 euro a un giocatore di Gussago, in provincia di Brescia.

Vincite notevoli dall'inizio dell'anno

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 635,1 milioni di vincite totalizzato dall'inizio dell'anno.