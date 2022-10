Il lungo viaggio di Fraintesa, serata a sostegno dell'associazione "Amici di Giovanni"

Il lungo viaggio di Fraintesa arriva in Sala consiliare a Villa Guardia, dove stasera viene presentato il libro della compianta Francesca Barbieri, "Vivi ogni giorno come se fosse il primo".

Il lungo viaggio di Fraintesa, una serata speciale a sostegno dell'associazione "Amici di Giovanni"

L'appuntamento, con inizio alle 21, è organizzato dall'associazione "Amici di Giovanni", impegnata a favore dei malati terminali. L'incontro, nella sala del Consiglio comunale, in via Varesina 72, moderato da Carla Giovannone, presenterà il libro scritto dalla compianta Francesca Barbieri, popolare sui social come Fraintesa (travel blogger con 91.000 follower, deceduta a 38 anni). E' previsto l'intervento del giornalista Rai Andrea Riscassi, marito di Francesca Barbieri, in memoria della quale è attiva una raccolta fondi sul sito di Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Ingresso gratuito

A chiudere la serata di presentazione del libro, sarà l'intervento del referente scientifico dell'associazione, il medico Riccardo Gini. L'evento è proposto in collaborazione con Librerie Colombre di Erba.