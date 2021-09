Non vogliono essere catalogati come eroi, "perché siamo solo uomini e donne che lavorano per curare e salvare vite dalla pandemia". E quando la vita scivola via è impossibile trattenere tristezza e rabbia.

Il medico rianimatore: "Quante vite sto vedendo spegnersi, basterebbe vaccinarsi..."

Stefano Spina, 33 anni, medico anestesista rianimatore al Niguarda di Milano, sfoga emozioni: "Quante vite sto vedendo spegnersi in Rianimazione, sarebbe bastata una semplice banale vaccinazione. Queste vite oggi potrebbero amare, abbracciare, lavorare, godere dei propri cari, e invece non ci sono più per una semplice banale vaccinazione non fatta".

