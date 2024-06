Il medico va via dopo quarant'anni: due dottori in arrivo e nuovi ambulatori

Il 31 maggio lo «storico» medico di base Maurizio Acerbis ha raggiunto la meritata pensione dopo quarant’anni ad Albavilla. Il professionista, come da lui stesso reso noto, aveva cominciato l’attività in paese nel 1984. Come è noto, la scarsità dei medici - ad Albavilla, e in tutto il territorio - è un tema di stretta attualità, e il pensionamento del dottor Acerbis, che ha in carico circa duemila pazienti, ha creato una situazione emergenziale in paese. Situazione alla quale la risposta è arrivata con l’attivazione di un ambulatorio al piano superiore di Villa Giamminola.

Il medico saluta i pazienti dopo quarant'anni

«Saluto i miei cari pazienti come medico di base. La mia malattia e il mio recupero saranno lunghi e questo mi ha portato a scegliere il pensionamento per potermi curare. Fare il medico di base è stata una attività bellissima, ringrazio tutti perché tutti mi hanno insegnato tanto. Vi porterò sempre nel cuore». Queste le parole che il professionista ha rivolto ai pazienti per annunciare il suo pensionamento. «Quarant’anni sono tanti: in questo periodo ho avuto modo di avere a che fare con tanti pazienti, con alcuni di loro di passarci “una vita insieme”», ha poi aggiunto il medico.

Situazione alla quale la risposta è arrivata con l’attivazione di un ambulatorio al piano superiore di Villa Giamminola. Come reso noto dal sindaco Giuliana Castelnuovo sono in allestimento i locali al primo piano: saranno pronti a metà giugno per l’arrivo di un nuovo medico.

«Ringraziamo il dottor Acerbis per quanto ha fatto - ha esordito Castelnuovo - In questi mesi abbiamo fatto un lavoro immenso per sopperire alla carenza dei medici, che riguarda tutto il territorio e per cui è necessario essere attrattivi cosicché i pochi che ci sono scelgano un paese a scapito di un altro. Noi ci siamo attivati per creare un ambulatorio e offrirlo gratuitamente al medico: sarà a Villa Giamminola.Al primo piano stiamo allestendo un ulteriore locale in cui il medico arriverà senza pagare un affitto. Riusciamo a essere pronti per il 14 giugno, tempo di adeguare il tutto ai criteri di Ats e per accogliere la nuova dottoressa Blanca Ibanez. In questo modo, grazie alla collaborazione con Ats e Asst riusciamo a garantire diverse possibilità agli albavillesi: ci si potrà rivolgere al dottor Salvatore Ruggiero fino al 14 giugno senza necessità di effettuare nuova scelta del medico, e potrà essere presente sia a Carcano che al nuovo ambulatorio, non appena pronto, per alcuni pomeriggi. Dal 17 giugno, invece, sarà attivato l’ambulatorio di Villa Giamminola e assegnato l’incarico alla dottoressa Ibanez. A settembre arriverà poi un medico. Siamo fieri di rientrare dalla situazione emergenziale - ancora Castelnuovo - Grazie a un impegno continuo con Ats e Asst».

A sottolineare le novità è anche l’assessore Angela Bartesaghi, infermiera in pensione, responsabile dell’ambulatorio Il Sorriso e vicepresidente Asst Lariana.

«Anzitutto devo fare i miei ringraziamenti al dottor Acerbis, che ho conosciuto meglio nel periodo del Covid e con cui ho avuto modo di collaborare positivamente - spiega - Sul tema dei medici, da vicepresidente di Asst Lariana sono al corrente della situazione da mesi e dallo scorso anno ho iniziato a lavorare per la risoluzione della potenziale emergenza che ci saremmo trovati ad affrontare. Basti pensare che a inizio anno mancavano 147 medici su tutto il territorio e i professionisti a disposizione erano solo dieci, Acerbis aveva circa 2000 pazienti a carico: era essenziale trovare una soluzione. Ma ci siamo riusciti; la dottoressa Ibanez prenderà in carico parte dei pazienti in carico ad Acerbis, affiancando Ruggiero. Intanto abbiamo allestito i locali di Villa Giamminola:il progetto era in vista dell’arrivo del medico a settembre di aprire uno studio per tre medici sopra all’ambulatorio. A settembre è dunque in arrivo un ulteriore professionista. Specifico che tutto questo tema prescinde dall’attività dell’ambulatorio Il Sorriso che comunque proseguirà».