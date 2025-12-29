Il ministero eroga un’indennità non prevista, il Comune restituisce i soldi

Un somma non dovuta ma comunque corrisposta dal ministero al Comune di Olgiate Comasco, che provvede a restituirla.
L’incremento delle indennità
Un caso singolare. Dal ministero dell’Interno, infatti, in relazione all’incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, introdotto dal 2022, è stata rimborsata all’Ente per l’anno 2024 l’intera somma teorica spettante agli amministratori comunali.
Indennità per un ruolo inesistente
Ma tra questi il ministero ha considerato anche il compenso per il presidente del Consiglio Comunale. Figura, questa, che però nel Comune di Olgiate Comasco non è stata nominata. Da qui l’origine dell’indennità che deve essere restituita al ministero dell’Interno.
La somma non utilizzata
La somma in eccedenza, versata dal ministero dell’Interno al Comune ammonta a 1.612,87 euro e la stessa viene dunque restituita.